Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов ответил на вопрос о будущем нападающего команды Макса Комтуа в клубе.

Макс Комтуа globallookpress.com

«Активно обсуждается обмен Комтуа? Не знаю, откуда эти слухи. Мы разговариваем с Максимом. Я ему сказал, что сейчас он не играет так, как мы ждем, не показывает ту игру, которая нравилась болельщикам в том году.

Но если вы помните, он и в прошлом году начинал слабо. Будем надеяться, что во второй половине добавит и будет показывать тот хоккей, который мы от него ждем», — передает слова Козлова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Комтуа провел за московское «Динамо» 39 матчей, забросил 11 шайб и сделал 13 голевых передач.