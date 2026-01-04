Традиционно после игрового дня НХЛ определила трех лучших хоккеистов.

Никита Кучеров globallookpress.com

Первой звездой дня был признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который забросил две шайбы в игре «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ). Они позволили стать ему лучшим бомбардиром «канадцев», обойдя по голам Матса Сундина (420).

Звание второй звезды досталось нападающему «Тампы» Никите Кучерову, который во встрече с«Сан-Хосе Шаркс» (7:3) забил гол и сделал 4 результативные передачи.

Третьей звездой дня стал защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, оформивший дубль, включая победную в овертайме.