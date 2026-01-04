Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» (5:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Хорошее начало матча, было много активных действий, этой активностью мы создавали моменты, здорово их реализовывали. Все 60 минут провели с достаточной концентрацией, хорошая командная победа.

Принципиальность игры? Я такими категориями не измеряю. Наверное, для болельщиков это заметно. Хотя мы много матчей провели с "Автомобилистом" за последний год, может быть, у ребят есть личные счёты с кем-то.

Для команды важно, что сыграли "на ноль", но больше для вратарей. Да, где-то не получалось довести до этого победные матчи, но сегодня все постарались минимизировать ошибки. А если они были, Тимур Билялов сыграл здорово, уверенно и заслужил "сухую" игру», — приводит слова Гатиятулина «Чемпионат».

«Ак Барс» набрал 58 очков и занимает второе место в Восточной конференции.