Завершились сразу три четвертьфинальные встречи молодежного чемпионата мира по хоккею.

сборная Канады globallookpress.com

В одной из игр сборная Чехии уверенно переиграла команду Финляндии со счетом 6:2. На голы Томаша Галваша, Самуэля Дранчака, Адама Йиричека, Петра Сикоры, Иржи Климы и Якуба Фибигра швейцарцы ответили только точными бросками Леона Муггли и Ямиро Ребера.

В еще одном поединке сборная Финляндии в овертайме одолела команду США — 4:3. В составе победителей забивали Хейкки Руохонен, Лео Туува, Йоона Саарелайнен и Артту Вялиля. За американцев отличились Коул Хатсон, Коул Айзерман и Райкер Ли.

И, наконец, сборная Канады разгромила команду Словакии со счетом 7:1. Коул Решни, Тидж Игинла, Майкл Миса, Сэм О'Райли, Брэди Мартин, Портер Мартон и Коул Бодуан стали авторами заброшенных шайб в составе канадцев, а гол престижа за словаков забил Ян Хован.

Таким образом, в полуфиналах молодежного чемпионата мира сойдутся Чехия — Швеция и Финляндия — Канада.