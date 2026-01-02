Сборная Швеции опубликовала состав из 25-ти хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года, которые состоятся с 6 по 22 февраля в Милане.
Вратари: Филип Густавссон, Йеспер Валльстедт (оба — «Миннесота»), Якоб Маркстрём («Нью-Джерси»).
Защитники: Расмус Андерссон («Калгари»), Филип Броберг («Сент-Луис»), Юнас Бродин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Густав Форслинг («Флорида»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Эрик Карлссон («Питтсбург»).
Нападающие: Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Понтус Хольмберг («Тампа-Бэй»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Габриэль Ландеског («Колорадо»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Нюландер («Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Рикард Ракелль («Питтсбург»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Александер Веннберг («Сан-Хосе»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»).
Хоккейный турнир среди мужских команд начнется 11 февраля. Шведы на минувших Играх остались без медалей, проиграв в матче за 3-е место словакам (0:4).
На прошлом чемпионате мира шведы стали бронзовыми призерами соревнования.