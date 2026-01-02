На прошлом чемпионате мира шведы стали бронзовыми призерами соревнования.

Хоккейный турнир среди мужских команд начнется 11 февраля. Шведы на минувших Играх остались без медалей, проиграв в матче за 3-е место словакам (0:4).

Сборная Швеции опубликовала состав из 25-ти хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года, которые состоятся с 6 по 22 февраля в Милане.

