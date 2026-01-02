Сборная Финляндии опубликовала состав из 25-ти хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года, которые состоятся с 6 по 22 февраля в Милане.

Микко Лехтонен — олимпийский чемпион 2022 года globallookpress.com

Вратари: Укко-Пекка Луукконен («Баффало»), Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Юусе Сарос («Нэшвилл»).

Защитники: Миро Хейсканен, Эса Линделль (оба — «Даллас»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Юта»), Николас Матинпало («Оттава»), Нико Миккола («Флорида»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»);

Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэль Армиа («Лос-Анджелес»), Микаэль Гранлунд («Анахайм»), Эрик Хаула («Нэшвилл»), Роопе Хинц, Микко Рантанен (оба — «Даллас»), Каапо Какко, Ээли Толванен (оба — «Сиэтл»), Оливер Капанен («Монреаль»), Йоэль Кивиранта, Арттури Лехконен (оба — «Колорадо»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (оба — «Флорида»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Хоккейный турнир среди мужских команд начнется 11 февраля. Финны являются действующими олимпийскими чемпионами.