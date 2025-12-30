Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от минского «Динамо» (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов globallookpress.com

«Играли против хорошей команды. Следовательно, надо было затрачивать очень много сил, проявлять характер. В принципе, у нас это и было. За исключением второго периода, где нас закрывали опять. Пытались снова начать атаку там, когда не стоило. Еще одна игра, где мы снова наступаем на те же грабли, где надо играть по счету и по ситуации грамотно, особенно во втором периоде. Но что взяли одно очко против минского "Динамо" — это как два очка, тем более в нашей ситуации. Каждое очко на вес золото. Так что ребята молодцы. Доволен третьим периодом, удалось вернуться, порадовать болельщиков команды. И порадовало, что бились до конца.

Почему не удаются в последнее время вторые периоды? Это опыт. Просто во втором периоде ты должен играть правильно. Просто даже иногда выкинуть шайбу из зоны, сделать проброс, когда вас накрыли. Тут как в бильярде: не нужно подставляться, прежде чем сделать свой удар, а мы подставляемся и подставляемся.

Почему поплыло меньшинство? Мы вообще‑то играли против хорошей команды, которая хорошо исполняет. Оно не поплыло, оно играло хорошо и достойно.

Пропустили трижды? Ничего страшного. Там хорошая команда. Шипачев свой рекорд не побил еще? Там люди по 1000 очков зарабатывают. Хотите сказать, там слабая команда? Слово "поплыло" неправильное в данной ситуации», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 38 очками занимает 8-е место в Восточной конференции.