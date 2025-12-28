Глава ФХР Владислав Третьяк высказался о победе ЦСКА в матче со «Спартаком» (2:1).

Владислав Третьяк globallookpress.com

«Я давно такой игры у ЦСКА не видел. При этом оба вратаря сыграли хорошо. ЦСКА выглядел мощнее, выиграл по заслугам, действительно показал, что будет бороться за чемпионство», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Эта победа стала второй подряд для ЦСКА и первой в сезоне над «Спартаком». Ранее в двух матчах победу праздновали красно-белые.

«Спартак» занимает восьмое место в Западной Конференции, ЦСКА идет на седьмой строчке. Обе команды набрали по 45 очков.