Глава ФХР Владислав Третьяк высказался о победе ЦСКА в матче со «Спартаком» (2:1).

Владислав Третьяк
Владислав Третьяк globallookpress.com

«Я давно такой игры у ЦСКА не видел.  При этом оба вратаря сыграли хорошо.  ЦСКА выглядел мощнее, выиграл по заслугам, действительно показал, что будет бороться за чемпионство», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Эта победа стала второй подряд для ЦСКА и первой в сезоне над «Спартаком».  Ранее в двух матчах победу праздновали красно-белые.

«Спартак» занимает восьмое место в Западной Конференции, ЦСКА идет на седьмой строчке.  Обе команды набрали по 45 очков.