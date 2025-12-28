Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1).

Кирилл Долженков — нападающий ЦСКА
Кирилл Долженков — нападающий ЦСКА globallookpress.com

«В чем сегодня были сильнее "Спартака"?  Все выполнили свою установку, которая планировалась.  Бились как одна команда.  Заслуженная победа.  А так, броски у нас были нацеленные.  Проявили хладнокровие.

"Спартак" — хорошая команда.  Это же дерби, поэтому, конечно, готовились, разбирали их тактику.

Можно ли сказать, что ЦСКА потихоньку оживает?  Мы не смотрим в турнирную таблицу.  Просто готовимся к следующей игре.  Каждая игра для нас важная, настраиваемая на победу.

Нерв дерби ощущается?  Дерби есть дерби.  Всегда особый настрой, поэтому все сражались», — передает слова Долженкова «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 6-е место в таблице Запада с 45-ю очками в активе.  В следующем поединке армейцы сыграют против московского «Динамо» 30-го декабря.