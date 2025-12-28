Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1).

Кирилл Долженков — нападающий ЦСКА globallookpress.com

«В чем сегодня были сильнее "Спартака"? Все выполнили свою установку, которая планировалась. Бились как одна команда. Заслуженная победа. А так, броски у нас были нацеленные. Проявили хладнокровие.

"Спартак" — хорошая команда. Это же дерби, поэтому, конечно, готовились, разбирали их тактику.

Можно ли сказать, что ЦСКА потихоньку оживает? Мы не смотрим в турнирную таблицу. Просто готовимся к следующей игре. Каждая игра для нас важная, настраиваемая на победу.

Нерв дерби ощущается? Дерби есть дерби. Всегда особый настрой, поэтому все сражались», — передает слова Долженкова «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 6-е место в таблице Запада с 45-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против московского «Динамо» 30-го декабря.