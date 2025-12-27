Победа над минским «Динамо» стала значимой для СКА, сообщает пресс-служба клуба. Армейцы завоевали свою 700-ю победу в регулярных матчах КХЛ.

Хоккейный клуб СКА khl.ru

СКА потребовалось 1035 матчей, чтобы набрать 369 побед на домашнем льду и 331 — на выезде. Петербургский клуб стал первым в лиге, достигшим такого результата. За ним следуют московское «Динамо» (639 побед в 1037 матчах), «Металлург» (645 побед в 1036 матчах), «Ак Барс» (648 побед в 1037 матчах) и ЦСКА (657 побед в 1037 матчах).

26 декабря в Минске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, где местное «Динамо» проиграло петербургскому СКА со счетом 1:4.