Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (4:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Борна Рендулич
Борна Рендулич globallookpress.com

«Прошло много времени с нашей прошлой победы, так что, скажем так, это хорошее начало.  Надеюсь, теперь мы сможем играть лучше и попытаемся попасть в зону плей‑офф.  Впереди еще много игр, и у нас все еще есть большой шанс, чтобы добиться своей цели.  Так что да, это хорошее начало, и теперь нам нужно сосредоточиться на следующей игре.

Первая победа по буллитам?  Да!  Я очень рад этому.  Наконец‑то мы выиграли в серии буллитов.  Андрей Кареев играл великолепно весь матч, в том числе отлично защищал ворота в серии буллитов.  Наш новый игрок Кирилл Рассказов довольно хорош в этом аспекте игры, я уже видел его в деле, когда он выступал за другие команды КХЛ.  Слава богу, что у нас все получилось.

Было ли легче во второй игре против "Спартака"?  Думаю, в прошлой игре мы тоже сыграли неплохо, им просто немного больше повезло.  В этот раз удачи было немного больше на нашей стороне.  В общем, все было хорошо.  Это было больше похоже на игру в плей‑офф, и это было отлично», — цитирует Рендулича «Матч ТВ».

«Шанхайские Драконы» набрали 38 очков и занимают 9-е место в Западной конференции.