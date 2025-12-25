Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (4:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Борна Рендулич globallookpress.com

«Прошло много времени с нашей прошлой победы, так что, скажем так, это хорошее начало. Надеюсь, теперь мы сможем играть лучше и попытаемся попасть в зону плей‑офф. Впереди еще много игр, и у нас все еще есть большой шанс, чтобы добиться своей цели. Так что да, это хорошее начало, и теперь нам нужно сосредоточиться на следующей игре.

Первая победа по буллитам? Да! Я очень рад этому. Наконец‑то мы выиграли в серии буллитов. Андрей Кареев играл великолепно весь матч, в том числе отлично защищал ворота в серии буллитов. Наш новый игрок Кирилл Рассказов довольно хорош в этом аспекте игры, я уже видел его в деле, когда он выступал за другие команды КХЛ. Слава богу, что у нас все получилось.

Было ли легче во второй игре против "Спартака"? Думаю, в прошлой игре мы тоже сыграли неплохо, им просто немного больше повезло. В этот раз удачи было немного больше на нашей стороне. В общем, все было хорошо. Это было больше похоже на игру в плей‑офф, и это было отлично», — цитирует Рендулича «Матч ТВ».

«Шанхайские Драконы» набрали 38 очков и занимают 9-е место в Западной конференции.