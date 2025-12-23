Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от «Северстали» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Никитин globallookpress.com

«"Северсталь" смогла реализовать свои моменты, а мы не смогли. И в этом разница.

Особенные ли игры против "Северстали"? Да здесь особо нет времени задумываться, игры идут достаточно плотно. Очередной соперник… Ну, пятая игра, но матчи получаются ровными. У нас идет стандартная подготовка.

Почему у ЦСКА в последних матчах низкая результативность? Да если бы могли объяснять низкую результативность, то вы не задавали бы такие вопросы. Я каждый раз отвечаю одно и то же. Здесь совокупность факторов. Вратарь хорошо играет, фокус, нацеленность на ворота», — передает слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА с 41 баллом занимает 8-е место в Западной конференции.