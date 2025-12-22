Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби не скрывает эмоции после того, как смог стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Сидни Кросби globallookpress.com

«Конечно, это особенный момент. Знаете, я здесь уже очень долго. За это время множество ребят внесли свой вклад в успехи команды. Я очень уважаю Марио и всё, что он сделал для "Пингвинз" и хоккея в целом. Не думаю, что его значение для клуба и нашего спорта можно оценить с помощью статистики или цифр. На мой взгляд, он по-прежнему номер один», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

В игре с «Монреалем» (4:3 Б) 38-летний хоккеист забросил шайбу и сделал результативную передачу, превзойдя прежний рекорд клуба легенды Марио Лемье по количеству набранных очков.

У Кросби 1724 (645+1079) очка в 1387 играх в регулярках за карьеру, 1723 (690+1033) очка в 915 играх у Лемье.

Напомним, что когда 18-летний Кросби только начинал свою блистательную карьеру в сезоне-2005/2006 он играл вместе год с 40-летним на тот момент Марио Лемье, который был уже на сходе.