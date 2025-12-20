Московское «Динамо» и челябинский «Трактор» обменялись нападающими. В столицу переезжает Семен Дер-Аргучинцев, а Максим Джиошвили продолжит карьеру в Челябинске. Об этом информирует пресс-служба «Трактора».

29-летний Джиошвили завоевал бронзовые медали в прошлом сезоне в составе московского «Динамо». В плей-офф Кубка Гагарина он набрал девять (5+4) очков в 17 матчах. В текущем сезоне нападающий отметился девятью (3+6) баллами в 36 играх. Всего в КХЛ Джиошвили набрал 88 (50+38) очков в 252 матчах за «Витязь» и «Динамо».

25-летний Дер-Аргучинцев выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо» и челябинский «Трактор», а также играл в Северной Америке за «Торонто Мэйпл Лифс». В составе «Трактора» он дважды становился призером чемпионатов КХЛ. В лиге Семен провел 198 матчей и набрал 115 (42+73) очков.