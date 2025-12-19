В поединке регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Миннесоте Уайлд» на домашней арене со счетом 2:5.

Кирилл Капризов globallookpress.com

Российские хоккеисты «Миннесоты» набрали семь очков на четверых: у Кирилла Капризова гол и две передачи, Владимир Тарасенко отличился шайбой, Яков Тренин оформил два ассиста, Данила Юров — одна голевая передача.

Игроки «Коламбуса» Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов результативными действиями не отметились.

Авторами остальных шайб «Уайлд» стали Райан Хартман, Йоэль Эрикссон Эк и Мэтт Болди, за «Коламбус» дублем отличился Зак Веренски.

В текущем сезоне НХЛ «Миннесота Уайлд» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 47 очков в 35 матчах. «Коламбус» опустился на последнюю строчку в Восточной конференции с 34 баллами.