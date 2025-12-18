Сумеет ли «Северсталь» вырваться на первое место Запада?

В четверг, 18 декабря, череповецкая «Северсталь» примет уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Перерыв. На встречных курсах проходит игра, «Салават» качественнее в завершении атак был в первом периоде.

20' Гоооол! 1:2. Данил Веряев оказался расторопнее всех около ворот «Салавата», после его броска шайба по замысловатой траектории за шиворот вратарю Вязовому залетела.

19' Щелчок от синей «Салавата» совершил Давыдов, щитком отразил шайбу вратарь гостей Вязовой.

18' Быстрая атака «Северстали», но, до Буренова находящегося в убойной позиции шайбу качественно довести не получилось.

17' Владимир Грудинин дважды бросал с близкого расстояния в створ ворот «Салавата», успел среагировать вратарь Семён Вязовой.

16' Позиционная атака «Северстали», грамотно сводят её к борьбе у бортов игроки «Салавата».

15' В высоком темпе проходит игра.

14' В полном составе «Салават».

13' Бросок Грегуара в сторону ворот «Салавата», шайбу на себя самоотверженно поймал нападающий гостей Кузнецов.

12' Получилось в меньшинстве у «Салавата» шайбу из своей зоны вывести.

12' Удаление у «Салавата». На 2 минуты за удар клюшкой удален Егор Сучков.

11' В полном составе «Северсталь».

10' Серия бросков по воротам «Северстали», тащит хозяев вратарь Самойлов.

09' Удаление у «Северстали. На 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Давид Думбадзе.

09' Броссо убежал один на один с вратарем "Северстали", но переиграть Самолова не сумел.

08' Встрепенулись хозяева, "Северсталь" в атаке.

07' Гоол! 0:2. Красивую комбинацию "Салавата" с паса Хохрякова в одно касание завершил Максим Кузнецов, с близкого расстояния прошивший вратаря хозяев Александра Самойлова.

06' В полном составе "Северсталь".

06' Хорошо разыгрывают шайбу в большинстве хоккеисты "Салавата".

05' Расставились уфимцы в зоне атаки в большинстве.

04' Удаление у "Северстали". На 2 минуты за атаку вратаря удален Руслан Абросимов.

04' "Северсталь" в атаке, вынуждают хозяева проброситься "Салават".

03' Гоооол! 0:1. Александр Жаровский с диагональной передачи Сучкова в одно касание вогнал шайбу в ворота "Северстали", не успел среагировать вратарь хозяев Самойлов.

02' Позиционная атака "Северстали", хозяева начинают матч активнее.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами "Северстали".

До матча

18:58 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет в "Ледовом дворце" в Череповце, вмещающем 6064 зрителей.

18:40 Главными судьями матча будут Оскирко Юрий и Александр Соин.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Северстали» Тлеграм ХК «Северсталь»

"Северсталь": Самойлов, Скотников; Грудинин, Буренов, Калдис, Камалов, Грегуар, Жуков, Давыдов; Иванцов, Скоренов, Абросимов, Веряев, Лишка, Рейнгардт, Танков, Аймурзин, Подшивалов, Думбадзе, Чебыкин, Ильин.

Стартовый состав «Салавата» В контакте ХК «Салават Юлаев»

"Салават Юлаев": Вязовой, Коновалов; Комаров, Панин, Стюарт, Варлов, Кулик, Зоркин, Цулыгин, Василевский; Горшков, Родуолд, Хохлачёв, Броссо, Хохряков, Ефремов, Пименов, Кузнецов, Сучков, Ян, Фаизов, Жаровский.

"Северсталь"

В 36 матчах "Северсталь" заработала 49 очков, с которыми прописалась на 2-й строке Запада, на 1 турнирный пункт отставая от 1-го "Локомотива". В недавних домашних встречах команда Андрея Козырева обыграла "Трактор", но минимально уступила московскому "Динамо" (0:1, от). Позже в ходе выездного этапа "Северсталь" потерпела крупное поражение от "Автомобилиста" (1:4), тогда как во встрече с "Ладой" установила победный результат (3:2).

"Северсталь" проводит великолепный сезон и в какой-то степени превосходит ожидания, достаточно комфортно чувствуя себя в числе топов Запада. Месяцем ранее команда Андрея Козырева выдала серию из пяти побед кряду, тогда как в семи домашних встречах из последних восьми череповчане не покидали лед без турнирных приобретений. Не помогут команде в отчетной встрече: Григорий Ващенко, Егор Смирнов, Макар Фомин, Владислав Цицюра. Константин Шостак.

"Салават Юлаев"

С 31 очком после 35 матчей, "Салават Юлаев" разместился на 9-м месте Восточной конференции, на 1 турнирный балл отставая от 7-го "Амура" и 8-го "Барыса". После череды победных матчей команда Виктора Козлова провела безуспешный выезд на площадке "Шанхайских Драконов" (2:3). Вернувшись на домашний лед, "Салават Юлаев" прикончил "Ак Барс" (4:1), но провалил игру против ЦСКА (1:3). В гостевой встрече в рамках "Зеленого дерби" уфимцы потерпели поражение (3:6).

Текущий сезон "Салават Юлаев" начал ожидаемо слабо, однако форма молодых игроков и улучшение кадровой ситуации позволили уфимцам почувствовать себя значимыми в борьбе за топ-8. В ходе предыдущих недель коллектив Виктора Козлова одержал четыре победы в пяти встречах, но последние матчи вновь провел неудачно, в особенности в гостях, где команда потерпела шесть поражений при восьми попытках. Не поможет команде в отчетной встрече Данил Алалыкин.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды провели 2 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Оба раза победил "Салават" с одинаковым счетом 2:0.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 35 матчей. В 19 играх победил "Салават" в основное время, в 11 "Северсталь". В овертаймах победа чаще оказывалась за череповчанами: 3 победы "Северстали" и 1 у "Салавата". В серии буллитов единственная победа у "Салавата".

