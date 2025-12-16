Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (2:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Павел Десятков globallookpress.com

«Банальные вещи, все на поверхности — удаление и меньшинство предрешили исход матча. Удаления заработали сами, это нас сгубило. В равных составах моментами выглядели даже лучше соперника. Второй и третий период мы создавали моменты, владели инициативой. За характер могу похвалить команду. Надо поправлять большинство и меньшинство, о чем не раз уже говорил», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

«Лада» с 23 баллами занимает десятое место в Западной конференции.