Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (2:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Павел Десятков globallookpress.com

«Банальные вещи, все на поверхности — удаление и меньшинство предрешили исход матча.  Удаления заработали сами, это нас сгубило.  В равных составах моментами выглядели даже лучше соперника.  Второй и третий период мы создавали моменты, владели инициативой.  За характер могу похвалить команду.  Надо поправлять большинство и меньшинство, о чем не раз уже говорил», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

«Лада» с 23 баллами занимает десятое место в Западной конференции.