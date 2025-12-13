Главный тренер «России-25» Роман Ротенберг высказался об отсутствии форварда «Металлурга» Владимира Ткачева.

«Мы работаем на перспективу, он хороший креативный игрок. Не можем сделать заявку на 100 человек. Есть много игроков, которые заслужили бы вызов, но заявка на 20 человек. Главное, чтобы все всегда старались, сегодня мы это увидели. "Динамо" Минск — лидер КХЛ. На сегодняшний день мы выбрали всех, кто имеет перспективу сыграть на чемпионате мира и Олимпиаде: Канцеров, Силантьев. При всем уважении к тем, с кем они играют в клубе, Сафонов им не помешал», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Ткачев на данный момент является лучшим форвардом КХЛ, набрав 43 (9+34) очка.