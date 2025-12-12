Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил ассистентский покер в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилз».

Никита Кучеров globallookpress.com

Благодаря четырем передачам россиянин набрал ключевые очки и опередил Александра Могильного по сумме набранных за карьеру в регулярных сезонах, поднявшись на чистое четвёртое место среди российских бомбардиров НХЛ.

В активе Кучерова теперь 1033 очка (370 голов + 663 передачи) в 831 матче, тогда как у Могильного, завершившего карьеру, было 1032 очка (473+559) в 990 играх.

Топ-3 остается за Александром Овечкиным (1652 очка в 1521 матче, 911+741), Евгением Малкиным (1375 в 1239 матчах, 522+853) и Сергеем Федоровым (1179 в 1248 играх, 483+696).