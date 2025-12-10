Бывший форвард ряда клубов КХЛ Сергей Коньков назвал команду, которая способна завоевать Кубок Гагарина в нынешнем сезоне.

Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо» globallookpress.com

«Зубры на четвёртый год пребывания Дмитрия Квартальнова в команде, благодаря мастеровитым и талантливым исполнителям, включая местную молодёжь, смогли найти симбиоз между системностью, эффективностью и яркой игрой, приносящей команде стабильный результат. Добавим сюда всё то, что творится вокруг клуба как в раздевалке, так и вне её — феноменальную поддержку болельщиков на "Минск-Арене" с её постоянными аншлагами! Всё это вкупе делает минчан командой, способной добиться большого успеха и даже замахнуться на Кубок Гагарина.

Не удивлюсь ли я, если главный трофей КХЛ по итогам сезона отправится в столицу Беларуси? Нет, нисколько не удивлюсь. На данный момент, если брать Западную конференцию, то минское "Динамо" — один из главных и несомненных претендентов на Кубок Гагарина», — цитирует Конькова «Спорт день за днём».

Минское «Динамо» располагается на 3-й позиции в таблице Западной конференции с 47-ю очками в активе, отставая от лидерства на 2 балла.