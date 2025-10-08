Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Кудашов globallookpress.com

«Хочу сказать, что мне очень понравился "Салават Юлаев". Быстрая, агрессивная, организованная команда. Видна рука тренера. Видно желание игроков. Поэтому хорошо, что сегодня выиграли. Они доставили нам очень много проблем. Вовремя забили, поэтому игра сложилась в нашу пользу. Спасибо болельщикам за поддержку. Они здорово нас поддерживали, полный стадион, не могли их подвести. Энергия передавалась игрокам.

В первом периоде звенела штанга. Забей они там — и всё бы пошло по-другому. Повторюсь, команда у них очень хорошая. Организованная, с желанием. Видно, что всё у них на местах. Надо отдать должное нашим игрокам, которые хорошо подготовились. Накануне хорошо потренировались и хорошо отнеслись к игре», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

«Динамо» занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 15 очков.