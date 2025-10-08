Нападающий «Трактора» Василий Глотов высказался о своем переходе из СКА в челябинский клуб.

Василий Глотов globallookpress.com

«Пошел ли мне обмен на пользу? Конечно. Мы вышли в финал и были совсем близки к заветной цели. Не скажу, что в СКА не было бы перспектив, просто так сложилось, что смог с новой командой пройти далеко. Новая атмосфера, тренерский штаб, партнёры — для меня это стало своего рода перезагрузкой», — цитирует Глотова пресс-служба КХЛ

Форвард перешел в «Трактор» в результате обмена на защитника Илью Карпухина.

В текущем сезоне КХЛ Глотов сыграл 13 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.