Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхайских Драконов» (3:0).

Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Понравилось, как игроки отреагировали на последнее поражение, вышли заряженными. Если брать матч в целом, то играли неплохо. Единственное — не понравилось начало третьего периода, когда потеряли концентрацию и плотность. Неплохо сыграли в обороне, в том числе вратарь. Но забивать надо побольше, раз создаем столько моментов. Реализация хромает. Это нервозность, хоккеисты пытаются сделать то, что не умеют. Нужно упростить игру.

Важно, что не пропустили? Да это только одна игра, главное, чтобы это перешло на следующий матч. А то у нас волнообразные скачки: один матч играем, а потом проседаем. Наша задача — идти постепенно и правильно», — передает слова Жамнова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» располагается на 4-й позиции Запада с 15-ю очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Салавата Юлаева» 10-го октября.