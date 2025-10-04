Главный тренер «Трактор» Бенуа Гру подвел итог матча против «Шанхайских Драконов» (4:5 ОТ).

Бенуа Гру globallookpress.com

«Когда вы играете на выезде и видите такую игру защитников и три неудачных гола от вратаря — это выглядит разочаровывающе. На мой взгляд, этот матч самый худший в исполнении команды, который я видел за время своего нахождения в Челябинске. Я не думаю, что мы возвращались игру, когда отыгрывались, потому что сразу пропускали», — цитирует Гру «Матч ТВ».

После этого матча «Шанхайские Драконы» занимают 3-е место в таблице Запада с 14-ю очками в активе. «Трактор» — на 5-й позиции Востока с тем же количеством баллов.