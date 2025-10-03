Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг подтвердил участие сборных Белоруссии и Казахстана в Кубке Первого канала.

Роман Ротенберг globallookpress.com

«На Кубке Первого канала сыграют три команды: "Россия 25", национальные сборные Белоруссии и Казахстана. Наша команда проведет свои матчи в субботу и воскресенье. В остальные дни мы готовим для Новосибирска обширную программу.

В хоккейный праздник войдут турнир в формате 3х3, международный детский турнир с участием лучших команд России, Белоруссии и Казахстана, мастер-классы игроков и тренеров нашей сборной для детей-любителей на открытой площадке, соревнование по адаптивному хоккею, автограф-сессии и многое другое», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее прошла информация, что сборная мира, составленная из иностранных игроков КХЛ, не будет играть в турнире.

Кубок Первого канала в этом году состоится в Новосибирске 8-14 декабря.