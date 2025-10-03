В пятницу, 3 октября, ЦСКА примет магнитогорский «Металлург» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

29' Удаление у «Металлурга». На 2 минуты удален Барак, за удар клюшкой.

28' Мощно щелкнул Пресс с центра зоны ЦСКА, Гамзин щитком отбил.

28' Удаление у ЦСКА. Командный штраф за задержку игры. Формат 5 на 3 будет на площадке.

28' Удаление у ЦСКА. На 2 минуты удален Полтапов, за атаку вратаря.

27' Гооол! 1:1. Карнаухов подкараулил отскок от борта после броска от синей линии Дроздова, направив шайбу в незащищенный вратарём «Металлурга» угол.

26' Набоков не позволил обыграть себя нападающему ЦСКА Янченко, после ошибки в своей зоне защитника «Металлурга» Пресса.

25' Темп игры по прежнему очень высокий.

24' Ткачев щелкнул из круга вбрасывания по воротам ЦСКА, но шайба мимо створа ворот пролетела.

23' Команды играют в полных составах.

22' Гооол! 0:1. Исхаков на пятаке ЦСКА оказался расторопнее всех, продавив защитников хозяев Нестерова и Ерёменко. Вратарь Гамзин так же не справился с мощным проходом нападающего «Магнитки».

21' Убегали игроки «Металлурга» 3 в 1, Коробкин бросал с близкого расстояния, но промахнулся.

21' Удаление у «Металлурга». На 2 минуты удален Канцеров, за блокировку.

21' Удаление у ЦСКА. На 2 минуты удален Карнаухов, за задержку соперника.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода

20' Перерыв. Высокий темп игры выдержали соперники, с множеством единоборств и столкновений, несмотря на счет, игра смотрится.

19' Гурьянов на добивании с отскока от борта у ворот «Металлурга», но вновь мимо.

18' Спронг и Рой комбинировали в зоне атаки ЦСКА, но бросок последнего в створ ворот Набокова не попал.

17' Включаются в прессинг игроки «Металлурга», затрудняя начало атак ЦСКА.

16' Сиряцкий мощным броском от синей линии ЦСКА щелкнул, но шайба мимо створа пролетела.

15' Бросок Карнаухова от синей линии ЦСКА, поймал и зафиксировал шайбу вратарь гостей Набоков.

15' «Металлург» захватил инициативу, провели гости серию атак.

14' Бросок Коробкина с центра зоны ЦСКА, успевает щитком отразить шайбу Гамзин.

13' Темп игры по прежнему очень высокий, ищут счастья команды в атаке.

12' В упор бросал Гурьянов с пятака по воротам «Металлурга», выручает гостей вратарь Набоков.

10' Отодвигает игру от своих ворот «Металлург», уверенно шайбой владея в своей и средней зонах.

09' «Металлург» играет в полном составе.

08' Затрудняют игроки «Магнитки» вход в свою зону, грамотно действуя на собственной синей линии.

07' Бучельников в упор бросал по воротам «Металлурга», выручил гостей Набоков.

07' Удаление у «Металлурга». На 2 минуты удален Орехов, за блокировку.

06' В полном составе ЦСКА.

05' Расставились в зоне атаки игроки «Металлурга» и тщательно готовят угрозу.

04' Удаление у ЦСКА. На 2 минуты удален Уильямс, за толчок клюшкой.

03' Коротков на добивании у ворот ЦСКА, спас армейцев Гамзин.

03' Бросок от синей линии «Металлурга», успевает среагировать Набоков, несмотря на то что обзор ему перекрывали нападающие ЦСКА.

02' Высокий темп игры задают команды. Пока «Магнитка» атакует больше.

01' Ткачев подставлял клюшку под прострел, но вратарь ЦСКА Гамзин отбил шайбу.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Металлурга».

До матча

19:28 Команды появились на льду, матч скоро начнется!

19:20 Матч пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве, вмещающей 12 680 зрителей.

19:10 Главные судьи: Беляев Сергей и Дударов Александр.

Стартовые составы команд

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Мартин, Гамзин; Саморуков, Уильямс, Патрихаев, Охотюк, Рой, Ерёменко, Нестеров; Абрамов, Полтапов, Карнаухов, Зернов, Дроздов, Гарднер, Гурьянов, Коваленко, Мингачёв, Майстренко, Янченко, Бучельников, Спронг.

Стартовый состав «Металлурга»

«Металлург»: Смолин, Набоков; Орехов, Пресс, Яковлев, Хабаров, Минулин, Сиряцкий, Маклюков; Канцеров, Михайлис, Силантьев, Ткачёв, Исхаков, Барак, Толчинский, Вовченко, Петунин, Козлов, Фёдоров, Коробкин, Коротков.

ЦСКА

После 10 сыгранных матчей ЦСКА находится на 6-й строчке Западной конференции. С 11 очками на турнирном балансе, столичный коллектив отстает от СКА на 1 пункт. Во второй половине сентября команда Игоря Никитина выдала крайне неудачную серию, в рамках которой проиграла «Спартаку» (5:6, бул.), «Локомотиву» (1:5) и «Металлургу» Мг (4:5). Отрицательный цикл армейцы сменили победой над «Адмиралом» (5:4), после которой было зафиксировано поражение от «Амура» (0:2). В последнем матче ЦСКА придушил «Ладу» (7:2).

ЦСКА все еще находится на этапе перестройки, а ее последствия чувствительным образом отражаются на некоторых матчах стартового отрезка. В турнирном значении команда Никитина бьется за места в первой тройке, но качество игры в рамках системы вызывает вопросы, особенно когда дело доходит до обороны, надежность которой остается одной из главных проблем армейцев. Из потерь в составе стоит отметить отсутствие Данилы Моисеева.

«Металлург» Мг

«Металлург» Мг сместился на 2-ю строчку в таблице Восточной конференции. В 10 матчах уральский клуб набрал 16 очков, уступая лидерство «Авангарду» по дополнительной разнице. На протяжении нескольких туров кряду команда Андрея Разина шла без поражений — 5-матчевая серия завершилась победами над ЦСКА (5:4) и «Спартаком» (3:2, от). Разобравшись с московскими клубами, «Магнитка» допустила осечку — дома не смогла справиться с «Ак Барсом» (3:4). Накануне «лисы» с большим трудом добились победы над «Сибирью» (4:3).

Обсуждая «Металлург» Мг, в глаза сразу бросается статистика, которую уральцы продемонстрировали на отрезке в 10 матчей. И эта статистика свидетельствует о том, что с командой сейчас все в прекрасно. Несмотря на форму отдельных игроков, коллектив Разина набрал хороший темп, преодолевая турнирную дистанцию играючи. Сейчас «Металлург» Мг является сильнейшим на две конференции клубом, если отталкиваться от количества заброшенных шайб.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Об раза победил «Металлург» (7:0 и 4:2). В нынешнем сезоне КХЛ команды успели сыграть одну игру, в Магнитогорске победа осталась за «Металлургом» 5:4.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 51 матч. В 23 играх победил «Металлург» в основное время, в 17 ЦСКА. В овертаймах победа чаще оказывалась за москвичами: 4 победы ЦСКА и 1 у «Металлурга». В серии буллитов команды праздновали успех по 3 раза каждая.

