прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет в «ЦСКА-Арене» 3 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск).

ЦСКА

Турнирное положение: После 10 сыгранных матчей ЦСКА находится на 6-й строчке Западной конференции. С 11 очками на турнирном балансе, столичный коллектив отстает от СКА на 1 пункт.

Последние матчи: Во второй половине сентября команда Игоря Никитина выдала крайне неудачную серию, в рамках которой проиграла «Спартаку» (5:6, бул.), «Локомотиву» (1:5) и «Металлургу» Мг (4:5).

Отрицательный цикл армейцы сменили победой над «Адмиралом» (5:4), после которой было зафиксировано поражение от «Амура» (0:2). В последнем матче ЦСКА придушил «Ладу» (7:2).

Не сыграют: Данила Моисеев.

Состояние команды: ЦСКА все еще находится на этапе перестройки, а ее последствия чувствительным образом отражаются на некоторых матчах стартового отрезка.

В турнирном значении команда Никитина бьется за места в первой тройке, но качество игры в рамках системы вызывает вопросы, особенно когда дело доходит до обороны, надежность которой остается одной из главных проблем армейцев.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: «Металлург» Мг сместился на 2-ю строчку в таблице Восточной конференции. В 10 матчах уральский клуб набрал 16 очков, уступая лидерство «Авангарду» по дополнительной разнице.

Последние матчи: На протяжении нескольких туров кряду команда Андрея Разина шла без поражений — 5-матчевая серия завершилась победами над ЦСКА (5:4) и «Спартаком» (3:2, от).

Разобравшись с московскими клубами, «Магнитка» допустила осечку — дома не смогла справиться с «Ак Барсом» (3:4). Накануне «лисы» с большим трудом добились победы над «Сибирью» (4:3).

Не сыграют: У «Металлурга» Мг нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Обсуждая «Металлург» Мг, в глаза сразу бросается статистика, которую уральцы продемонстрировали на отрезке в 10 матчей. И эта статистика свидетельствует о том, что с командой сейчас все в прекрасно.

Несмотря на форму отдельных игроков, коллектив Разина набрал хороший темп, преодолевая турнирную дистанцию играючи. Сейчас «Металлург» Мг является сильнейшим на две конференции клубом, если отталкиваться от количества заброшенных шайб.

«Металлург» Мг победил в 5 личных встречах из 6 последних

В 5 личных встречах из 5 последних «Металлург» Мг забивал 4 гола и более

В 3 последних личных встречах команды забивали 6 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.40, а победа «Металлурга» Мг — в 2.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5.5 — за 1.79.

Прогноз: Команду Разина ждет тяжелейший выезд к сопернику, который испытывает голод продолжительных серий побед. Но вместе с тем прекрасная общая форма и лучшая тактическая готовность помогут гостям забрать результат в столице.

Ставка: «Металлург» Мг победит в матче за 2.12.

Прогноз: Сегодня «Магнитка» входит в число самых результативных команд лиги. ЦСКА между тем можно назвать одним из худших топ-клубов по надежности в защите. С такого рода вводными напрашивается вывод о том, что в очном матче коллектив Разина способен выдать очередной перфоманс с большим количеством голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.93.