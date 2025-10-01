Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Вадим Епанчинцев globallookpress.com

«До счета 1:2 была более‑менее равная игра, была возможность вернуться в игру. Потом полностью провалили второй период. Но в третьем периоде проявили характер. Есть за что зацепиться. Где‑то перегорели сегодня. Радует, что молодой вратарь помог ребятам.

С чем связаны серийные голы? Тяжело сразу говорить, нужно разобраться.

Почему не удалось перехватить инициативу? Во втором периоде полностью отдали инициативу сопернику, у них стало все получаться. Не имеем права так играть.

Не думали ли перестать делать ставку на Доминга? После матча можно думать все, что угодно. Надеялись, что опытный вратарь сыграет достойно, но есть то, что есть», — передает слова Епанчинцева «Матч ТВ».

«Сибирь» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 8 очками.