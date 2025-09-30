Согласно информации «Спорт-Экспресса», медицинский осмотр нападающего Евгения Кузнецова в составе «Металлурга» перенесен с сегодняшнего дня на среду.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

В случае успешного прохождения медобследования 33-летний форвард официально подпишет контракт с магнитогорским клубом и продолжит карьеру в КХЛ. В сезоне-2024/25 Кузнецов выступал за СКА, где в 39 матчах регулярного чемпионата набрал 37 очков (12 голов + 25 передач).

В апреле СКА объявил о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию. До возвращения в КХЛ Кузнецов провёл значительную часть карьеры в НХЛ, выступая за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнз». С «Вашингтоном» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.