Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Металлурга» (3:4).

Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири» globallookpress.com

«Обидное поражение, не дотерпели в концовке матча, не сработало большинство, последнее время оно у нас вообще не идет. Ребята старались, терпели, уделили внимание обороне.

Провели хороший третий период, кроме пропущенного в концовке гола», — цитирует Епанчинцева «Матч ТВ».

После этого матча «Сибирь» занимает 10-е место в таблице Востока с 8-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Салавата Юлаева» 1-го октября.