Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» подписал новый контракт с 22-летним нападающим Мэйсоном Мактавишем, рассчитанный на шесть лет и общей суммой 42 миллиона долларов США.

Мэйсон Мактавиш globallookpress.com

Средняя годовая зарплата игрока составит 7 миллионов долларов. Мактавиш был ограниченно свободным агентом и в середине сентября не явился в расположение команды из-за длительных переговоров по новому соглашению.

Канадский форвард выступает за «Анахайм» с 2022 года. В сезоне 2024/25 он провёл 76 матчей регулярного чемпионата НХЛ, набрав 52 очка (22 гола и 30 результативных передач), что стало его личным рекордом результативности.