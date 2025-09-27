В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» уступил на домашнем льду казанскому «Ак Барсу» со счетом 3:4, не сумев удержать преимущество в три шайбы.

Хозяева начали матч уверенно: уже на 19-й минуте защитник Александр Сиряцкий открыл счет. Во втором периоде «Металлург» усилил давление — на 31-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев, а спустя всего минуту Роман Канцеров довели преимущество до 3:0.

Однако «Ак Барс» не сдался: на 36-й минуте Владимир Алистров сократил отставание, а во третьем периоде казанцы устроили настоящий камбэк. На 49-й минуте защитник Илья Карпухин забросил вторую шайбу гостей, а на 53-й и 56-й минутах форвард Григорий Денисенко оформил дубль, сравняв счет и затем выведя «Ак Барс» вперед.