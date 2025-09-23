Никитин: В концовке удача была на нашей стороне

Главный тренер ЦСКАподвел итоги победного матча КХЛ с «Адмиралом» (5:4).

«Важная победа для нас, болельщикам хоккей понравился. Где‑то удача была на нашей стороне в концовке. Было достаточно ошибок, но понравилась самоотдача и командная игра.

Мы два раза по ходу игры два раза отдавали преимущество в две шайбы, но есть старая пословица: стабильность признак мастерства. Мастерства игры на команду, как нужно играть в какой ситуации. Мы этому только учимся, поэтому эти "запои", скажем так, случаются», — сказал Никитин «Матч ТВ».

Победную шайбу ЦСКА забросил на 59-й минуте, ее автором стал Ретт Гарднер. Сейчас армейцы с 9 очками идут третьими на «Западе».