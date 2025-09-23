ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дмитрий КириченкоДмитрий Кириченко: Треть турнира прошла, а фаворита как не было, так и нет
  • 12:45
    • Агент Батракова сообщил, что футболист «Локомотива» отклонил предложение из Саудовской Аравии
  • 15:23
    • Нападающий Маттео Политано продлил контракт с «Наполи»
  • 15:14
    • «Адмирал» уступил ЦСКА в результативном матче
  • 13:57
    • Дмитрий Баринов ведет переговоры с «Локомотивом» о новом контракте
  • 13:42
    • «СЭ»: Руководство «Ахмата» опровергло переговоры с Далером Кузяевом
    Все новости спорта

    Никитин: В концовке удача была на нашей стороне

    Хоккей КХЛ ЦСКА Адмирал
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги победного матча КХЛ с «Адмиралом» (5:4).

    Игорь Никитин
    Игорь Никитин

    «Важная победа для нас, болельщикам хоккей понравился. Где‑то удача была на нашей стороне в концовке. Было достаточно ошибок, но понравилась самоотдача и командная игра.

    Мы два раза по ходу игры два раза отдавали преимущество в две шайбы, но есть старая пословица: стабильность признак мастерства. Мастерства игры на команду, как нужно играть в какой ситуации. Мы этому только учимся, поэтому эти "запои", скажем так, случаются», — сказал Никитин «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Победную шайбу ЦСКА забросил на 59-й минуте, ее автором стал Ретт Гарднер. Сейчас армейцы с 9 очками идут третьими на «Западе».

