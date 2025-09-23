2-й тайм Ливерпуль — СаутгемптонОнлайн
    Главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка Лиги
    Ларионов: Это тот уровень, который мы хотим видеть

    Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «Соперника с победой, непростая игра, оставила небольшой осадок в плане результата, но по качеству это был один из лучших матчей. Это тот уровень, который мы хотим видеть. Игра держала в напряжении весь матч, давала возможность выиграть гораздо раньше, но результат такой.

    Чего не хватило, чтобы перевести в овертайм? Можно разделить игру на фрагменты. Сложно начинать с 0:2. Нельзя давать такой заряд уверенности сопернику. Дальше мы создали большую массу голевых моментов, не хватило хладнокровия. Вратарь соперника сыграл блестяще. Мы не получаем тех голов, которые получает "Авангард". Думаю, всё будет в порядке. Длинный сезон. С каждым матчем делаешь какие‑то выводы, чтобы команда начинала более ярко, более агрессивно. Важно вести в счете. Хладнокровия при завершении не хватает. Это всё приходит с опытом. Команда будет расти, — приводит слова Ларионова "Матч ТВ".

    СКА с 9 очками занимает 4-е место в Западной конференции.

