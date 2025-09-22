КХЛ определила лучших игроков второй недели сезона-2025/26

КХЛ назвала лучших игроков второй недели сезона-2025/26 в четырёх категориях, сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим вратарём признан Адам Гуска («Адмирал»), который одержал две победы в трёх матчах. В его створ нанесли 84 броска, из которых он отразил 96,43%. Коэффициент надёжности составил 0,97.

Звание лучшего защитника получил Даниил Орлов («Спартак»), отметившийся 5 (2+3) очками в трёх встречах. Его гол стал решающим в матче против «Трактора» (5:3).

Лучшим нападающим стал Данил Юртайкин («Нефтехимик»), заработавший 6 (2+4) очков в трёх играх. При этом его шайбы в матчах с «Ак Барсом» (2:1) и «Автомобилистом» (4:1) оказались победными.

В категории «Лучший новичок» победил Михаил Фёдоров («Металлург»), оформивший 2 (1+1) очка в трёх матчах.