Разин рассказал о проблемах в игре Толчинского на старте сезона

Главный тренерпрокомментировал игру нападающего командыпосле победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:4).

«Сергей Толчинский провел только 2 смены в матче? Я уже поговорил с Сергеем, успокоил его. Почему‑то во всех СМИ пишут, что я "топлю" Толчинского. Но мне его жалко по‑человечески и как спортсмена. У него сейчас такая полоса, что все его микроошибки приводят к голам или голевым моментам.

Сергей работает. Я с ним поговорил. Он хоккеист, который достиг определенного уровня. Сейчас если он будет понимать, что не обязан быть лучшим бомбардиром команды, думаю, у него получится оттолкнуться ото дна и начать приносить пользу команде», — передает слова Разина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Толчинский провел за «Металлург» 6 матчей и отметился 1-й голевой передачей.