    Тимур Сулейманов«Балтика» — «Ростов»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ
  • 17:41
    • «Арсенал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч АПЛ
  • 17:38
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
  • 16:30
    • Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
  • 18:15
    • СКА всухую обыграл «Ладу»
  • 18:00
    • «Аталанта» разгромила «Торино»
    Все новости спорта

    Разин рассказал о проблемах в игре Толчинского на старте сезона

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг ЦСКА
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал игру нападающего команды Сергея Толчинского после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:4).

    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»
    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»

    «Сергей Толчинский провел только 2 смены в матче? Я уже поговорил с Сергеем, успокоил его. Почему‑то во всех СМИ пишут, что я "топлю" Толчинского. Но мне его жалко по‑человечески и как спортсмена. У него сейчас такая полоса, что все его микроошибки приводят к голам или голевым моментам.

    Сергей работает. Я с ним поговорил. Он хоккеист, который достиг определенного уровня. Сейчас если он будет понимать, что не обязан быть лучшим бомбардиром команды, думаю, у него получится оттолкнуться ото дна и начать приносить пользу команде», — передает слова Разина «Матч ТВ».

  • Неделя КХЛ: Серия «Торпедо», 11 голов в Омске, первые успехи «Шанхай Дрэгонс»
  • Обзор второй игровой недели
  • 15/09/2025

    • В нынешнем сезоне Толчинский провел за «Металлург» 6 матчей и отметился 1-й голевой передачей.

  • «Быки» не оставят шансов «Зениту»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Арсенал» и «Манчестер Сити» определить сильнейшего?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Матрасники» начнут без раскачки
  • «Мальорка» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Теннис Бои Прочие