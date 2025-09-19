Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился ожиданиями от игры Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

Спенсер Карбери globallookpress.com

«Я знаю его мотивацию, его радость на льду и его желание забивать в НХЛ — я бы поставил доллар против пончика, что радость от первога гола, который он забьет в новом сезоне, будет такой же, как и на протяжении всей его карьеры.

Овечкин любит игру, любит выходить на лед, любит проводить время с одноклубниками, соревноваться и играть на победу. Он любит забивать голы. Так что, я не думаю, что это хоть немного изменится, даже несмотря на то, что он обогнал Уэйна и теперь является рекордсменом по количеству голов в НХЛ. Думаю, он будет так же жаждать забить 900, а затем 910 голов, чтобы помочь нашей команде побеждать», — приводит слова Карбери RMNB.

Предстоящий сезон станет для Овечкина 21-м в карьере и последним по действующему контракту с «Вашингтоном», за который он выступает с 2005 года.