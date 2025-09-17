Клубы НХЛ обращаются к «Миннесоте» по поводу перехода Капризова

Нападающийведёт переговоры о продлении контракта с клубом НХЛ. Ранее его представители отказались от предложения на восемь лет с суммой $128 млн.

По информации инсайдера Пьера Лебрюна, некоторые клубы лиги восприняли это как знак возможного обмена и обращаются к «Уайлд» с соответствующими вопросами. Однако руководство «Миннесоты» не проявляет намерений выставлять Капризова на сделку.

Лебрюн отмечает, что переговоры между агентом Капризова Полом Теофаносом и генеральным менеджером «Миннесоты» Биллом Гериным проходили в напряжённой атмосфере.

Капризов провел в НХЛ 319 матчей и набрал 386 очков за карьеру.