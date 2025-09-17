2-й таймОлимпиакос — ПафосОнлайн
    «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

    «Ак Барс» — «Нефтехимик»: счет матча 1:2, обзор голов

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на выезде победил «Ак Барс» со счетом 2:1.

    «Нефтехимик»
    «Нефтехимик»

    В составе победителей точными бросками в этой игре отметились Артем Сериков и Данил Юртайкин. За хозяев же смог отличиться Александр Барабанов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
    Голы: Сериков — 1 (бол., Юртайкин, Митякин), 45:46 — 0:1. Юртайкин — 2 (бол., Барулин, Сериков), 46:05 — 0:2. Барабанов — 1 (бол., Денисенко, Биро), 55:59 — 1:2Вратари: Билялов (55:16 — 55:59, 58:16) — ДолгановШтраф: 10 — 8Броски: 48 (18+10+20) — 27 (6+11+10)

    У «Нефтехимика» теперь 6 очков и 6-е место в таблице Восточной коннференции, «Ак Барс» (3) — предпоследний, 10-й.

