ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • 11:29
    • Матвей Кисляк интересен еще одному клубу из Саудовской Аравии
  • 09:53
    • Тольяттинский «Акрон» продлил серию поражений до пяти матчей
  • 08:54
    • Хосеп Гвардиола: Мы увидели радость наших болельщиков, это огромная привилегия
  • 08:17
    • Лука Модрич побил уникальный рекорд Серии А
  • 07:57
    • «Локомотив» смог продлить серию без поражений в РПЛ
    Все новости спорта

    «Рейнджерс» интересуется Капризовом

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Миннесота Уайлд
    «Рейнджерс» планирует усилить свой состав форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым, сообщает инсайдер The Athletic Винс Меркольяно.

    Кирилл Капризов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Капризов

    «Ожидаю, что клуб будет агрессивен, если Кирилл окажется на рынке. У Капризова и Артемия Панарина один и тот же агент. Я слышал, что он близок и с другими россиянами из "Рейнджерс" — Игорем Шестеркиным и Владиславом Гавриковым. Думаю, у команды есть много преимуществ, которые могли бы заинтересовать Капризова, если бы он решил покинуть "Миннесоту", — цитирует Меркольяно Sportskeeda.

    Несколько дней назад стало известно, что Капризова не устроило последнее предложение "Миннесоты", которая предлагала ему 128 млн долларов за 8 лет контракта.

  • НХЛ. Топ-3 кандидатов на попадание и вылет из зоны плей-офф в новом сезоне
  • Дивизионная конкуренция будет усиливаться
  • 16/08/2025

    • Нынешнее соглашение нападающего истекает по окончании сезона-2025/26. За 5 лет он получит 45 млн долларов. В минувшем сезоне Капризов 56 (25+31) очков в 41 матче регулярки, также у него было 9 (5+4) очков в 6 матчах.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» справится с давлением динамовцев
  • «Барыс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Эспаньол» продолжит побеждать?!
  • «Эспаньол» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Автомобилист» проведет еще одну результативную игру
  • «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Жетысу — Кайсар
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие