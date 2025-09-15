«Рейнджерс» интересуется Капризовом

планирует усилить свой состав форвардом «Миннесоты», сообщает инсайдер The Athletic Винс Меркольяно.

«Ожидаю, что клуб будет агрессивен, если Кирилл окажется на рынке. У Капризова и Артемия Панарина один и тот же агент. Я слышал, что он близок и с другими россиянами из "Рейнджерс" — Игорем Шестеркиным и Владиславом Гавриковым. Думаю, у команды есть много преимуществ, которые могли бы заинтересовать Капризова, если бы он решил покинуть "Миннесоту", — цитирует Меркольяно Sportskeeda.

Несколько дней назад стало известно, что Капризова не устроило последнее предложение "Миннесоты", которая предлагала ему 128 млн долларов за 8 лет контракта.

Нынешнее соглашение нападающего истекает по окончании сезона-2025/26. За 5 лет он получит 45 млн долларов. В минувшем сезоне Капризов 56 (25+31) очков в 41 матче регулярки, также у него было 9 (5+4) очков в 6 матчах.