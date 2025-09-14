Исаков: У команды много что получалось, просто не шла реализаци

Алексей Исаков Фото: globallookpress.com
«Интересный и зрелищный матч. Сложно было местами, особенно, когда много начали удаляться, но команда нашла в себе резервы и смогла победить.
У команды много что получалось, просто не шла реализация. Пришла свежесть, появилась уверенность, это сказывается на результате.
Важна роль опытных парней, которые стараются завести команду и своим примером показывают, как нужно действовать, они с этой ролью справляются», — цитирует Исакова «Матч ТВ».
«Спартак» в следующем матче сыграет с ЦСКА, а «Торпедо» будет гостить у «Сочи».