Исаков: У команды много что получалось, просто не шла реализаци

Главный тренерпрокомментировал победу в матче со(4:3 ОТ).

«Интересный и зрелищный матч. Сложно было местами, особенно, когда много начали удаляться, но команда нашла в себе резервы и смогла победить.

У команды много что получалось, просто не шла реализация. Пришла свежесть, появилась уверенность, это сказывается на результате.

Важна роль опытных парней, которые стараются завести команду и своим примером показывают, как нужно действовать, они с этой ролью справляются», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

«Спартак» в следующем матче сыграет с ЦСКА, а «Торпедо» будет гостить у «Сочи».