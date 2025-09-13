1-й таймПари НН — ОренбургОнлайн
    Зарипов: Крикунов — хороший специалист

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи
    Знаменитый в прошлом хоккеист Данис Зарипов прокомментировал работу Владимира Крикунова в «Сочи».

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов

    «В хоккее есть риск во всем. Если руководители сочинцев обратились к его кандидатуре, значит, у них на это есть основания и вера в данного специалиста.

    В последние несколько сезонов в КХЛ пошла тенденция на молодых во всем, а в "Сочи" решили доказать, что необязательно проводить омоложение по всей вертикали клуба, и внедрили в тренерский штаб ветерана российского хоккея.

    Пока они неплохо держатся, посмотрим, как будет выглядеть их положение ближе к середине сезона. Он хороший специалист, практически всю свою карьеру на ведущих ролях в нашем тренерском цехе, — сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

    После 3 матчей у "Сочи" 4 очка в регулярном чемпионате КХЛ. 75-летний Крикунов возглавил клуб перед началом сезона.

