Зарипов: Крикунов — хороший специалист

Знаменитый в прошлом хоккеистпрокомментировал работув «Сочи».

«В хоккее есть риск во всем. Если руководители сочинцев обратились к его кандидатуре, значит, у них на это есть основания и вера в данного специалиста.

В последние несколько сезонов в КХЛ пошла тенденция на молодых во всем, а в "Сочи" решили доказать, что необязательно проводить омоложение по всей вертикали клуба, и внедрили в тренерский штаб ветерана российского хоккея.

Пока они неплохо держатся, посмотрим, как будет выглядеть их положение ближе к середине сезона. Он хороший специалист, практически всю свою карьеру на ведущих ролях в нашем тренерском цехе, — сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

После 3 матчей у "Сочи" 4 очка в регулярном чемпионате КХЛ. 75-летний Крикунов возглавил клуб перед началом сезона.