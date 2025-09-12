1-й таймМарсель — ЛорьянОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мейсон Гринвуд«Марсель» — «Лорьян». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:01
    • Гол Даку обеспечил «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ
  • 19:18
    • «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  • 21:53
    • «Сочи» всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ
  • 21:48
    • «Торпедо» одержало третью победу подряд в КХЛ
  • 21:25
    • Защитник «Реала» Рюдигер выбыл на три месяца из-за травмы
    Все новости спорта

    Козлов: Нужно становиться лучше

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Недостаточную цену мы заплатили, чтобы победить "Автомобилист". Было много проигранных единоборств, не было прямых атак. То, что мы контролировали шайбу в чужой зоне, хорошо, но это происходило по периметру. Не лезли туда, где возможно было забросить. Сейчас у нас не та команда, которая может забивать больше, но мы должны пропускать меньше и быть больше сконцентрированы на подготовке к матчам с топовыми командами. С "Магниткой" мы хорошо играли, там был ритм, командные действия, но с "Автомобилистом" я не увидел ни того, ни другого. Процесс идет, обратного пути нет. Нужно развиваться, тренироваться, становиться лучше — главное, чтобы желание было», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

    Следующий матч уфимцы проведут против «Автомобилиста» 15 сентября в Екатеринбурге.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудет ли «Байер» первую победу в сезоне?
  • «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Будут ли у «Марселя» проблемы с «Лорьяном»?
  • «Марсель» — «Лорьян». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сдвинется ли «Бенфика» с 4-го места?
  • «Бенфика» — «Санта-Клара». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.78
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие