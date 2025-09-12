Козлов: Нужно становиться лучше

Главный тренервысказался о поражении отв матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Недостаточную цену мы заплатили, чтобы победить "Автомобилист". Было много проигранных единоборств, не было прямых атак. То, что мы контролировали шайбу в чужой зоне, хорошо, но это происходило по периметру. Не лезли туда, где возможно было забросить. Сейчас у нас не та команда, которая может забивать больше, но мы должны пропускать меньше и быть больше сконцентрированы на подготовке к матчам с топовыми командами. С "Магниткой" мы хорошо играли, там был ритм, командные действия, но с "Автомобилистом" я не увидел ни того, ни другого. Процесс идет, обратного пути нет. Нужно развиваться, тренироваться, становиться лучше — главное, чтобы желание было», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Следующий матч уфимцы проведут против «Автомобилиста» 15 сентября в Екатеринбурге.