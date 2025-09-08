Джошуа Ливо пропустит два матча Трактора« из-за дисквалификации

Дисциплинарный комитет КХЛ отказал нападающемув иске по поводу двухматчевой дисквалификации за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/25.

Как итог, 32-летний канадец пропустит матчи регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (9 сентября) и СКА (11 сентября).

Ливо перешёл в «Трактор» 18 августа 2025 года, подписав контракт на один год. По информации СМИ, зарплата хоккеиста составит около 70 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 2024/25 канадец был признан самым ценным игроком КХЛ, набрав 80 очков (49 голов и 31 ассист) в 62 матчах за «Салават Юлаев». Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и побил рекорд Сергея Мозякина по количеству голов за один регулярный сезон.