    Андрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 16:35
    Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн возглавил «Байер»
  • 15:29
    Источник: «Рубин» согласовал трансфер защитника «Бургоса» Андерсона Арройо
  • 13:25
    Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
    Джошуа Ливо пропустит два матча Трактора« из-за дисквалификации

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор
    Дисциплинарный комитет КХЛ отказал нападающему «Трактора» Джошуа Ливо в иске по поводу двухматчевой дисквалификации за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/25.

    Джошуа Ливо
    Джошуа Ливо

    Как итог, 32-летний канадец пропустит матчи регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (9 сентября) и СКА (11 сентября).

    Ливо перешёл в «Трактор» 18 августа 2025 года, подписав контракт на один год. По информации СМИ, зарплата хоккеиста составит около 70 миллионов рублей.

    В минувшем сезоне 2024/25 канадец был признан самым ценным игроком КХЛ, набрав 80 очков (49 голов и 31 ассист) в 62 матчах за «Салават Юлаев». Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и побил рекорд Сергея Мозякина по количеству голов за один регулярный сезон.

