    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  16:39
    Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  16:01
    Евсеев возглавил «Черноморец»
  13:13
    Ву стал футболистом «Спартака»
  08:27
    Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  07:09
    Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
    Гримальди: В России больше движения шайбы, в Америке много простого хоккея

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Нападающий СКА Рокко Гримальди сравнил уровень хоккея в России и в Северной Америке.

    Рокко Гримальди
    Рокко Гримальди

    «Это действительно другой стиль. Ребята мне сразу сказали, что он отличается от того, к чему я привык, и я это уже почувствовал. Здесь больше движения шайбы, стараются играть в более техничный хоккей. В Северной Америке все более прямолинейно: много простого хоккея, "бей-беги", выбросы шайбы. Здесь больше игры "вширь", больше пасов поперек. Игроки дольше держат шайбу. Так что к этому нужно привыкнуть. Сейчас я вхожу в ритм и хочу чувствовать себя уверенно к старту сезона», -приводит слова Гримальди «ВсеПроСпорт».

    Американский форвард в это межсезонье подписал контракт с «армейцами» на два сезона.

    В прошлом сезоне Гримальди выступал в АХЛ за «Кливленд Монстерс» — фарм-клуб «Коламбус Блю Джекетс» — и набрал 58 (17+41) очков в 66 матчах регулярки. В НХЛ он играл за «Флориду», «Колорадо» и «Нэшвилл», проведя 203 встречи и оформив 67 (30+37) баллов.

