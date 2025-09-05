Гримальди: В России больше движения шайбы, в Америке много простого хоккея

Нападающийсравнил уровень хоккея в России и в Северной Америке.

«Это действительно другой стиль. Ребята мне сразу сказали, что он отличается от того, к чему я привык, и я это уже почувствовал. Здесь больше движения шайбы, стараются играть в более техничный хоккей. В Северной Америке все более прямолинейно: много простого хоккея, "бей-беги", выбросы шайбы. Здесь больше игры "вширь", больше пасов поперек. Игроки дольше держат шайбу. Так что к этому нужно привыкнуть. Сейчас я вхожу в ритм и хочу чувствовать себя уверенно к старту сезона», -приводит слова Гримальди «ВсеПроСпорт».

Американский форвард в это межсезонье подписал контракт с «армейцами» на два сезона.

В прошлом сезоне Гримальди выступал в АХЛ за «Кливленд Монстерс» — фарм-клуб «Коламбус Блю Джекетс» — и набрал 58 (17+41) очков в 66 матчах регулярки. В НХЛ он играл за «Флориду», «Колорадо» и «Нэшвилл», проведя 203 встречи и оформив 67 (30+37) баллов.