Березкин — о победе «Локомотива»: Темп был сумасшедший

Нападающийвысказался о победе своей команды в 1-м матче нового сезона КХЛ против(2:1 Б).

Напомним, что форвард забил победный буллит в ворота челябинской команды.

«Темп был сумасшедший. Лично у меня было очень много моментов, которые я не забил. И в овертайме был момент. Хорошо, что мы выиграли, забрали два очка и Кубок открытия. Сезон будет длинный, удачи командам.

Не скажу, что в третьем периоде мы откатились назад. Было два удаления. Все равно какие‑то моменты были опасные. Нам нужно будет добавлять в этом компоненте, чтобы третий период играть так же активно, как первый и второй», — сказал Березкин «Матч ТВ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» сыграет против «Северстали» 9-го сентября.