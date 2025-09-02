ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эмилиано МартинесПадение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
  • 16:25
    • «Ювентус» оформил трансфер Лоиса Опенда из «РБ Лейпциг»
  • 15:30
    • Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Марокко
  • 12:42
    • Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды
    Все новости спорта

    Ларионов подвел итоги предсезонной подготовки СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался по поводу предсезонной подготовки команды перед стартом сезона в КХЛ

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «Обычно делаешь выводы по продуктивности через месяц-полтора. Объём работы проделали хороший, насколько он выльется в результат покажет время. Тренировочный лагерь — время для экспериментов. Подошли практически здоровыми, потеряли двух игроков, это минус.

    Но дали шанс молодёжи, Выдренков неплохо играет, Смирнов сыграет за ВМФ в ВХЛ. Остаётся морально и ментально настроиться на большой марафон, который начинается 6 сентября. Надо больше забивать, обычно начинаем в меньшинстве. Не было такого чтобы мы начинали с большинства, не в укор арбитрам, не хочу ссылаться на них, это их работа.

    Это не самая лучшая тенденция. Все команды играют плотно в обороне, приходится тратить много сил, для того чтобы преодолеть вязкую оборону. Так что лучше начинать играть ведя в счёте. Об этом было сказано ребятам, будем смотреть», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

    Сезон-2025/2026 начнется 5 сентября матчем между «Локомотивом» и «Трактором». СКА встретится в первой встрече чемпионата сыграет против «Шанхай Дрэгонс» 6 сентября.

