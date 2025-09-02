Ларионов подвел итоги предсезонной подготовки СКА

Главный тренервысказался по поводу предсезонной подготовки команды перед стартом сезона в КХЛ

«Обычно делаешь выводы по продуктивности через месяц-полтора. Объём работы проделали хороший, насколько он выльется в результат покажет время. Тренировочный лагерь — время для экспериментов. Подошли практически здоровыми, потеряли двух игроков, это минус.

Но дали шанс молодёжи, Выдренков неплохо играет, Смирнов сыграет за ВМФ в ВХЛ. Остаётся морально и ментально настроиться на большой марафон, который начинается 6 сентября. Надо больше забивать, обычно начинаем в меньшинстве. Не было такого чтобы мы начинали с большинства, не в укор арбитрам, не хочу ссылаться на них, это их работа.

Это не самая лучшая тенденция. Все команды играют плотно в обороне, приходится тратить много сил, для того чтобы преодолеть вязкую оборону. Так что лучше начинать играть ведя в счёте. Об этом было сказано ребятам, будем смотреть», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

Сезон-2025/2026 начнется 5 сентября матчем между «Локомотивом» и «Трактором». СКА встретится в первой встрече чемпионата сыграет против «Шанхай Дрэгонс» 6 сентября.