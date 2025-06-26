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    Сушинский не верит в возвращение Кузнецова в «Вашингтон»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз КХЛ СКА
    Бывший нападающий СКА Максим Сушинский высказался о возможном возвращении форварда Евгения Кузнецова в НХЛ.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Нет смысла делать выводы о форме Кузнецова по прошлому сезону, поскольку он, по сути, провёл его на лавке. Правильнее вспомнить годы выступлений в НХЛ. Уверен, если он хорошо поработает летом, то будет способен там ещё попылить.

    На мой взгляд, он готов выступать на приличном уровне и в НХЛ, и в КХЛ. Евгений не такой уж возрастной парень. Есть ещё порох в пороховницах. Но в возвращение в "Вашингтон" не верю. Там в линии атаки собраны сильные молодые ребята. Однако в командах, которые не ведут борьбу за Кубок Стэнли, вполне может себя проявить», — цитирует Сушинского RT.

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