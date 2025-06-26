Крикунов: Судя по прошлому сезону, у Кузнецова вряд ли что-то получится в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России и ряда клубов КХЛоценил шансы нападающегона возвращение в НХЛ.

«Если у Кузнецова будет возможность сыграть в НХЛ, то правильно будет снова попробовать свои силы. По тому, что мы видели в прошедшем сезоне, я не знаю, сможет ли он заиграть в НХЛ. Я думаю, вряд ли что-то там получится.

Чего не хватает сегодня Кузнецову? Приходит время. В хоккей нельзя играть всю жизнь. Все заканчивают. Нет таких людей, которые играют в хоккей вечно. У него уже пришло время. Стареют люди. Реакция уже не та. Она пропадает. Нет нужной резкости и необходимой скорости принятия решений», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

В минувшем сезоне Кузнецов вернулся из НХЛ, где ранее играл за «Вашингтон» и «Каролину», в Россию. В КХЛ центрфорвард играл за СКА, в составе которого хоккеист набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата и 3 (1+2) очка в 6 встречах плей-офф.

Ранее появилась информация, что Кузнецов продолжит карьеру в НХЛ после расторжения контракта со СКА.