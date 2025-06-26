Бабаев назвал главный критерий для поиска нового клуба Кузнецову

Агент, представляющий интересы нападающего, назвал главный критерий для поиска нового клуба в НХЛ.

«Мы будем искать команду, где он нужен. Это самое главное.

Сумма контракта? Да с суммой всегда можно разобраться!» — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

В минувшем сезоне Кузнецов вернулся из НХЛ, где ранее играл за «Вашингтон» и «Каролину», в Россию. В КХЛ центрфорвард играл за СКА, в составе которого хоккеист набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата и 3 (1+2) очка в 6 встречах плей-офф.

Ранее появилась информация, что Кузнецов продолжит карьеру в НХЛ после расторжения контракта со СКА.