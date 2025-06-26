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    Бабаев назвал главный критерий для поиска нового клуба Кузнецову

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    Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, назвал главный критерий для поиска нового клуба в НХЛ.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Мы будем искать команду, где он нужен. Это самое главное.

    Сумма контракта? Да с суммой всегда можно разобраться!» — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

    В минувшем сезоне Кузнецов вернулся из НХЛ, где ранее играл за «Вашингтон» и «Каролину», в Россию. В КХЛ центрфорвард играл за СКА, в составе которого хоккеист набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата и 3 (1+2) очка в 6 встречах плей-офф.

    Ранее появилась информация, что Кузнецов продолжит карьеру в НХЛ после расторжения контракта со СКА.

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